Inter News 24 Le parole di Nicola Ventola, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. A Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex attaccante dell’ Inter, ha offerto una visione interessante e alternativa sugli sviluppi della partita al Bentegodi contro il Verona. Analizzando l’incontro da una prospettiva privilegiata, Ventola ha condiviso le sue riflessioni su quanto accaduto durante il match, offrendo spunti importanti sulla prestazione dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni. LA VITTORIA DELL’INTER A VERONA – Ero a Verona, nel box dietro la panchina di Chivu, e lo vedevo che diceva sempre alla squadra: ‘Siamo superficiali, non siamo sul pezzo, stiamo attenti!’. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ventola svela: «A Verona non la solita Inter, sentivo Chivu urlare una cosa…»