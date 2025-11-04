Ventola svela | A Verona non la solita Inter sentivo Chivu urlare una cosa…
Inter News 24 Le parole di Nicola Ventola, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. A Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex attaccante dell’ Inter, ha offerto una visione interessante e alternativa sugli sviluppi della partita al Bentegodi contro il Verona. Analizzando l’incontro da una prospettiva privilegiata, Ventola ha condiviso le sue riflessioni su quanto accaduto durante il match, offrendo spunti importanti sulla prestazione dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni. LA VITTORIA DELL’INTER A VERONA – Ero a Verona, nel box dietro la panchina di Chivu, e lo vedevo che diceva sempre alla squadra: ‘Siamo superficiali, non siamo sul pezzo, stiamo attenti!’. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Ventola svela: “Nel 1998 parlai anche con il Milan. Scelsi l’Inter per…” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Prime Video svela il trailer, il poster e la data di uscita di Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 28 novembre. Quando Ba - facebook.com Vai su Facebook