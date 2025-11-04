Venti anni di battaglia legale per la servitù di passaggio nella scala condominiale la Cassazione | Diritto usucapito

Due decenni per chiudere una complessa vicenda giudiziaria che ha diviso due rami di una stessa famiglia a causa del diritto di passaggio su una corte e una scala. E dopo venti anni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi di un lato della famiglia, confermando la sentenza della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it