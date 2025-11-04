Venti anni di battaglia legale per la servitù di passaggio nella scala condominiale la Cassazione | Diritto usucapito
Due decenni per chiudere una complessa vicenda giudiziaria che ha diviso due rami di una stessa famiglia a causa del diritto di passaggio su una corte e una scala. E dopo venti anni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi di un lato della famiglia, confermando la sentenza della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’ex Casa di Riposo “San Giuseppe” di via Toscana, da venti anni chiusa, era diventata luogo di bivacco a causa dell’abbandono - facebook.com Vai su Facebook
Sgaravatti, primi indagati per l’eredità da 100 milioni: la svolta dopo tre anni di battaglia legale - Tre anni di battaglia legale per rivendicare un tesoro fatto di ville, palazzi, bolidi d'epoca e quadri pregiati. ilgazzettino.it scrive