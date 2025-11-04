Ventenne scomparsa a Montalcino ricerche in corso per Viktoria Peroni

(Adnkronos) – In provincia di Siena sono in corso le ricerche di una giovane ragazza scomparsa, la 20enne Viktoria Peroni, residente nel comune di Montalcino, ex studentessa del Liceo Linguistico Lambruschini, che si è allontanata da casa senza preavviso e sprovvista di cellulare. Dopo ore di vana attesa, i genitori hanno dato l’allarme sui social . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

