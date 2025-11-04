Ventenne scomparsa a Montalcino ricerche in corso per Viktoria Peroni

(Adnkronos) – In provincia di Siena sono in corso le ricerche di una giovane ragazza scomparsa, la 20enne Viktoria Peroni, residente nel comune di Montalcino, ex studentessa del Liceo Linguistico Lambruschini, che si è allontanata da casa senza preavviso e sprovvista di cellulare. Dopo ore di vana attesa, i genitori hanno dato l’allarme sui social . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

In un atmosfera irreale per via della scomparsa di un ragazzo ventenne del posto e con una squadra rimaneggiatissima per via di squalifiche (3), infortuni (1) e rinunce dell ultimo minuto (3), ci giochiamo questa gara pensando a Manuel che ci ha lasciati prem - facebook.com Vai su Facebook

Ventenne scomparsa a Montalcino, ricerche in corso per Viktoria Peroni - (Adnkronos) – In provincia di Siena sono in corso le ricerche di una giovane ragazza scomparsa, la 20enne Viktoria Peroni, residente nel comune di Montalcino, ex studentessa del Liceo Linguistico Lamb ... Da pianetagenoa1893.net

Ragazza scompare, ricerche a tappeto - MONTALCINO: Da ore vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari sono impegnati nelle ricerche. Riporta toscanamedianews.it

Giovane scomparsa a Montalcino, ricerche in corso - Sono ore di apprensione a Montalcino dove non si ha più notizie da qualche ora di una giovane ilcinese che, da una prima ricostruzione, si sarebbe allontanata da casa volontariamente senza più farvi r ... Segnala radiosienatv.it