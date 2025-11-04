Venite a Brescia a lavorare | 1.500 proposte al Brixia Forum
Dopo il grande successo della prima edizione, conclusa con oltre 20mila incontri tra candidati e aziende e più di 400 collaborazioni lavorative avviate, Domani Lavoro torna al Brixia Forum di Brescia dal 6 all'8 novembre. Organizzato da Seven Events in collaborazione con Pro Brixia e Area Fiera. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
