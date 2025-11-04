Venezuela Maduro | Con Mosca cooperazione militare proficua con Putin c' è comunicazione costante non ha ambizioni imperialiste - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le affermazioni del leader di Caracas arrivano poche ore dopo quelle di Donald Trump che, dopo aver disposto il più grande schieramento navale statunitense degli ultimi 40 anni davanti alle coste venezuelane, aveva dichiarato che Maduro "hai i giorni contati" Il presidente del Venezuela Nicol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

venezuela maduro con mosca cooperazione militare proficua con putin c 232 comunicazione costante non ha ambizioni imperialiste video

© Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Maduro: "Con Mosca cooperazione militare proficua, con Putin c'è comunicazione costante, non ha ambizioni imperialiste" - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

venezuela maduro mosca cooperazioneVenezuela, Maduro avverte Trump: "Cooperazione militare con la Russia di Putin molto proficua" - Secondo il quotidiano The Washington Post, Maduro avrebbe chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran per rafforzare la difesa del Paese a fronte delle pressioni degli Stati Uniti che mantengono un dispiegame ... Secondo affaritaliani.it

venezuela maduro mosca cooperazioneMentre Trump aumenta la pressione sul Venezuela, Maduro chiede aiuto a Putin - Con una lettera riservata il presidente venezuelano ha chiesto missili, radar e caccia alla Russia per rafforzare le difese contro Washington. Scrive ilfoglio.it

venezuela maduro mosca cooperazioneStati Uniti pronti ad attaccare i narcos in Venezuela. Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran - Secondo documenti interni del governo americano ottenuti dal Washington Post, Caracas ha richiesto assistenza per radar, manutenzione di aerei militari e persin ... Riporta dire.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Maduro Mosca Cooperazione