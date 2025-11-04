Venezuela Maduro | Con Mosca cooperazione militare proficua con Putin c' è comunicazione costante non ha ambizioni imperialiste - VIDEO

Le affermazioni del leader di Caracas arrivano poche ore dopo quelle di Donald Trump che, dopo aver disposto il più grande schieramento navale statunitense degli ultimi 40 anni davanti alle coste venezuelane, aveva dichiarato che Maduro "hai i giorni contati" Il presidente del Venezuela Nicol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Maduro: "Con Mosca cooperazione militare proficua, con Putin c'è comunicazione costante, non ha ambizioni imperialiste" - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #3novembre #TorredeiConti #ForiImperiali #Trump #Venezuela #Maduro #Pokrovsk #Putin #Russia #Ucraina #Donbass #Milano #Torino #Afghanistan #Terremoto #PapaLeoneXIV - facebook.com Vai su Facebook

"La nostra Democrazia è la più avanzata del pianeta. Niente e nessuno ci toglierà l'opportunità di vivere e di essere parte del 'Secolo dei Popoli'. Lo afferma il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. #ANSA - X Vai su X

Venezuela, Maduro avverte Trump: "Cooperazione militare con la Russia di Putin molto proficua" - Secondo il quotidiano The Washington Post, Maduro avrebbe chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran per rafforzare la difesa del Paese a fronte delle pressioni degli Stati Uniti che mantengono un dispiegame ... Secondo affaritaliani.it

Mentre Trump aumenta la pressione sul Venezuela, Maduro chiede aiuto a Putin - Con una lettera riservata il presidente venezuelano ha chiesto missili, radar e caccia alla Russia per rafforzare le difese contro Washington. Scrive ilfoglio.it

Stati Uniti pronti ad attaccare i narcos in Venezuela. Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran - Secondo documenti interni del governo americano ottenuti dal Washington Post, Caracas ha richiesto assistenza per radar, manutenzione di aerei militari e persin ... Riporta dire.it