Venezuela la leader dell’opposizione Figuera | Maduro si faccia da parte

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ sempre più incandescente la situazione in Venezuela, a causa delle tensioni degli ultimi giorni tra il presidente Maduro e gli Stati Uniti. “Speriamo che prevalga il buonsenso, che Nicolas Maduro si faccia da parte e permetta la costruzione di un percorso democratico in Venezuela e che la droga non sia più il principale prodotto di esportazione del Paese”, a dirlo a LaPresse è l’oppositrice venezuelana Dinorah Figuera, che ha preso il posto di Juan Guaidó come presidente dell’Assemblea nazionale dell’opposizione, che funge da Parlamento parallelo a quello ufficiale, commentando la tensione crescente nel Mar dei Caraibi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

