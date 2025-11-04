Venezia Emanuele Fiano all' Università Ca' Foscari dopo la contestazione
Le bandiere della Palestina, gli slogan contro Israele. Dopo la violenta contestazione della scorsa settimana, l'ex parlamentare dem Emanuele Fiano è tornato all'Università Ca' Foscari di Venezia, per riprendere il dibattito sulle prospettive di pace in medioriente. "Protestare è un diritto sacrosanto, capisco il dissenso, ma quelle parole e quei gesti mi hanno scioccato", ha detto il presidente di Sinistra per Israele. Ad accompagnarlo la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. "Oggi sono io la scorta istituzionale e democratica di Fiano", ha affermato la ministra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
