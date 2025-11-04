Venduti visti a 20mila euro | smascherata rete internazionale tra Italia e Bangladesh
Chieti - Un’indagine durata due anni smantella una rete transnazionale di falsificazione di visti di lavoro, legata al meccanismo dei decreti flusso, con oltre tre milioni di euro di illecito traffico. Nel corso di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila e condotta dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti, è stato arrestato un cittadino bengalese di 45 anni ritenuto al vertice di un’organizzazione criminale dedita alla vendita di visti di lavoro falsi in Italia. Al contempo, risultano indagate altre 19 persone – fra bengalesi, italiani e indiani – per reati quali associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsificazione e uso di atti pubblici, truffa aggravata, autoriciclaggio, tentata estorsione e rapina. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
