Vende la coca sotto la lingua scoperto via app
AREZZO Una segnalazione partita dallo schermo di uno smartphone ha innescato un’ operazione antidroga in piena regola. È bastato un messaggio sull’app YouPol - la piattaforma della Polizia che consente di segnalare episodi di spaccio, bullismo o violenza domestica in tempo reale - per far scattare l’intervento della Squadra Mobile in zona Saione. Lì, dietro un camper parcheggiato da giorni, gli agenti hanno sorpreso un uomo di origine straniera nell’atto di cedere una dose di hashish a un giovane arrivato in bicicletta. Il compratore, trovato con la droga appena acquistata, è stato sanzionato amministrativamente, mentre per il venditore la situazione si è complicata: nelle tasche e persino sotto la lingua nascondeva piccole quantità di cocaina, hashish ed eroina, oltre a 250 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
