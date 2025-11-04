Vela la stagione quasi perfetta di Riccardo Pianosi L’Italia ha trovato il suo serial winner?

Con lo scioglimento definitivo post-Parigi 2024 della magica coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, che ha dominato la scena per due cicli olimpici consecutivi tra i Nacra 17, l’Italia sembra aver trovato in Riccardo Pianosi una nuova stella in grado di macinare medaglie a raffica negli appuntamenti internazionali più importanti della classe Formula Kite. Il pesarese classe 2005 in realtà staziona nell’élite globale già da tre o quattro anni, avendo raccolto un bronzo mondiale nel 2021, ma in questa stagione ha effettuato un importante salto di qualità colmando il gap che lo separava dal fenomenale singaporiano Max Maeder e cominciando a salire con maggiore frequenza sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

