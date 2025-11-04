Vela Impresa di Enzo Pellizzaro | sua la ‘Voiles de Saint Tropez’

Ha parlato decisamente romagnolo quest’anno la Voiles de Saint Tropez, l’evento principale della costa del Mediterraneo che riunisce nello stesso specchio d’acqua imbarcazioni classiche – alcune delle quali centenarie –, maxi yacht e barche ultramoderne. Infatti il forlivese Enzo Pellizzaro a bordo del suo Crazy Diamond ha stravinto nella categoria Maxi 5 vincendo tutte le regate disputate nella gara organizzata dalla Societè Nautique de Saint Tropez, storico club velico fondato il 18 maggio 1899. Pellizzaro, storico socio del Circolo Nautico del Savio, dopo aver militato in gioventù nelle derive, da qualche anno è tornato sui campi di regata e a bordo del suo Crazy Diamond, un Solaris 60 ha concesso solo le briciole agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

