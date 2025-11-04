Vela Impresa di Enzo Pellizzaro | sua la ‘Voiles de Saint Tropez’

Ha parlato decisamente romagnolo quest’anno la Voiles de Saint Tropez, l’evento principale della costa del Mediterraneo che riunisce nello stesso specchio d’acqua imbarcazioni classiche – alcune delle quali centenarie –, maxi yacht e barche ultramoderne. Infatti il forlivese Enzo Pellizzaro a bordo del suo Crazy Diamond ha stravinto nella categoria Maxi 5 vincendo tutte le regate disputate nella gara organizzata dalla Societè Nautique de Saint Tropez, storico club velico fondato il 18 maggio 1899. Pellizzaro, storico socio del Circolo Nautico del Savio, dopo aver militato in gioventù nelle derive, da qualche anno è tornato sui campi di regata e a bordo del suo Crazy Diamond, un Solaris 60 ha concesso solo le briciole agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vela. Impresa di Enzo Pellizzaro: sua la ‘Voiles de Saint Tropez’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ZAOLI SAILS, VELE DA CAMPIONI In occasione dei 50 anni del Giornale della Vela, le grandi eccellenze del mondo della vela si raccontano e svelano i loro progetti. In questa rubrica scoprite tutte le aziende e le persone che hanno fornito un importante contr - facebook.com Vai su Facebook

Il Ct Vela Messina costringe al pari il Santa Margherita Ligure: impresa di Fausto Tabacco che batte il n. 258 del mondo - Un pari che ha regalato spettacolo e che si è concluso del pari ottenuto in doppio dai due fratelli Fausto e Giorgio Tabacco che si ... Riporta msn.com