Veggioletta dopo 21 anni si ultimeranno le opere pubbliche di una lottizzazione
Era un procedimento urbanistico rimasto incompiuto in via Vittime Rio Boffalora. alla Veggioletta, tra Strada Gragnana, Canale della Fame e via Einaudi. Ora si completa la parte residuale con le opere pubbliche mancanti che, una volta realizzate e collaudate, verranno prese in carico dal Comune. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
