Veggioletta dopo 21 anni si ultimeranno le opere pubbliche di una lottizzazione

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era un procedimento urbanistico rimasto incompiuto in via Vittime Rio Boffalora. alla Veggioletta, tra Strada Gragnana, Canale della Fame e via Einaudi. Ora si completa la parte residuale con le opere pubbliche mancanti che, una volta realizzate e collaudate, verranno prese in carico dal Comune. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Veggioletta, dopo 21 anni si ultimeranno le opere pubbliche di una lottizzazione - L’assessore Fantini: «Verranno ultimate le opere residuali da 141mila euro che mancavano». Riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Veggioletta Dopo 21 Anni