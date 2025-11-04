Vecchi | Topalovic? Avevo il dubbio se farlo entrare ecco dove dobbiamo migliorare
di Giuseppe Lo Porto Le parole di Stefano Vecchi, allenatore dell’Inter U23, sull’inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa dopo Albinoleffe-Inter U23, terminata 1-3. COMMENTO VITTORIA – I cambi sono stati decisivi nei gol, nella finalizzazione e nella rifinitura. Siamo molto contenti, ci sono tanti ragazzi che giocano sempre, quando ci fermiamo per le Nazionali vanno e giocano. Non so Topalovic quante partite abbia già fatto quest’anno. Ha fatto gol e non stava benissimo, l’ho impiegato solo negli ultimi 10 minuti e avevo anche il dubbio se farlo entrare o meno, non è al 100%. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vecchi: “Topalovic non al 100%, avevo il dubbio se farlo entrare. Cocchi top. Gli infortuni…” - X Vai su X
Cocchi la sblocca ? Topalovic la chiude con una doppietta Un capolavoro in campo per #InterU23 vs Albinoleffe - facebook.com Vai su Facebook
Vecchi: “Topalovic non al 100%, avevo il dubbio se farlo entrare. Cocchi top. Gli infortuni…” - Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, è raggiante in conferenza stampa dopo il successo ottenuto sul campo dell'Albinoleffe: "I cambi sono stati decisivi nei gol, nella finalizzazione e nella rifini ... Si legge su msn.com