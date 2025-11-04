di Giuseppe Lo Porto Le parole di Stefano Vecchi, allenatore dell’Inter U23, sull’inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa dopo Albinoleffe-Inter U23, terminata 1-3. COMMENTO VITTORIA – I cambi sono stati decisivi nei gol, nella finalizzazione e nella rifinitura. Siamo molto contenti, ci sono tanti ragazzi che giocano sempre, quando ci fermiamo per le Nazionali vanno e giocano. Non so Topalovic quante partite abbia già fatto quest’anno. Ha fatto gol e non stava benissimo, l’ho impiegato solo negli ultimi 10 minuti e avevo anche il dubbio se farlo entrare o meno, non è al 100%. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vecchi: «Topalovic? Avevo il dubbio se farlo entrare, ecco dove dobbiamo migliorare»