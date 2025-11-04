Vecchi | Topalovic? Avevo il dubbio se farlo entrare ecco dove dobbiamo migliorare

di Giuseppe Lo Porto Le parole di Stefano Vecchi, allenatore dell’Inter U23, sull’inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa dopo Albinoleffe-Inter U23, terminata 1-3. COMMENTO VITTORIA – I cambi sono stati decisivi nei gol, nella finalizzazione e nella rifinitura. Siamo molto contenti, ci sono tanti ragazzi che giocano sempre, quando ci fermiamo per le Nazionali vanno e giocano. Non so Topalovic quante partite abbia già fatto quest’anno. Ha fatto gol e non stava benissimo, l’ho impiegato solo negli ultimi 10 minuti e avevo anche il dubbio se farlo entrare o meno, non è al 100%. 🔗 Leggi su Internews24.com

