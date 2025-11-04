VBTV cresce in Italia | +46% per la Serie A1 Tigotà e +26% per la SuperLega all’inizio della stagione 2025 2026

Sportintv.eu | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si arresta il trend di crescita della pallavolo in Italia, che si conferma uno degli sport più seguiti anche nello streaming. In questo contesto, Volleyball World rafforza la propria presenza e consolida il successo della piattaforma di streaming VBTV, registrando numeri di ascolto in forte aumento e aprendo una nuova fase di sviluppo globale . L'articolo VBTV cresce in Italia: +46% per la Serie A1 Tigotà e +26% per la SuperLega allinizio della stagione 20252026 proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

vbtv cresce in italia 46 per la serie a1 tigot224 e 26 per la superlega all8217inizio della stagione 2025 2026

© Sportintv.eu - VBTV cresce in Italia: +46% per la Serie A1 Tigotà e +26% per la SuperLega all’inizio della stagione 2025/2026

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Vbtv Cresce Italia 46