VBTV cresce in Italia | +46% per la Serie A1 Tigotà e +26% per la SuperLega all’inizio della stagione 2025 2026
Non si arresta il trend di crescita della pallavolo in Italia, che si conferma uno degli sport più seguiti anche nello streaming. In questo contesto, Volleyball World rafforza la propria presenza e consolida il successo della piattaforma di streaming VBTV, registrando numeri di ascolto in forte aumento e aprendo una nuova fase di sviluppo globale.
