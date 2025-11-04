Vasari Arezzo Rugby Successo da applausi contro Scandicci
Se dopo l’ottimo esordio contro il Molon Labe il Vasari Arezzo Rugby cercava conferme si può dire che la missione è stata compiuta. I gialloblù - nell’ultima sfida casalinga valevole per il campionato di serie C - contro Scandicci vincono con un netto 36-14 ma soprattutto hanno avuto la meglio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
