Vasari Arezzo Rugby Successo da applausi contro Scandicci

Arezzonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se dopo l’ottimo esordio contro il Molon Labe il Vasari Arezzo Rugby cercava conferme si può dire che la missione è stata compiuta. I gialloblù - nell’ultima sfida casalinga valevole per il campionato di serie C - contro Scandicci vincono con un netto 36-14 ma soprattutto hanno avuto la meglio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

