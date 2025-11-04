Variazione di bilancio | Un totem a peso d’oro Come si spiega la spesa?
Maxi-spese per il ‘totem salvacode’ e gli eventi natalizi, e la variazione di bilancio finisce nel vortice delle polemiche. Punta il dito contro le scelte della giunta il consigliere comunale in quota Lega Lorenzo Brogi. E’ la coda polemica che segue l’ultimo consiglio comunale andato in scena la scorsa settimana dove appunto, tra le voci in discussione, c’era la variazione di bilancio approvata che, esordisce Brogi, "dimostra per l’ennesima volta una preoccupante leggerezza nella gestione delle risorse dei cittadini". Il consigliere d’opposizione punta il dito, in primis, sulla voce dei 19 mila euro di stanziamento destinati all’acquisto di un hardware che regolamenterà un ‘ totem saltacode ’ che verrà posizionato nell’ufficio dello sportello al cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
