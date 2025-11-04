Varese sequestrati oltre 6mila profumi contraffatti per un valore di 250mila euro
Prosegue l'attività della guardia di finanza di Varese contro la contraffazione e i traffici illeciti. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Saronno hanno individuato una donna di origine egiziana mentre vendeva in strada profumi contraffatti a un cliente. Le successive verifiche hanno portato alla scoperta di due box adibiti a deposito, dove erano custoditi complessivamente 6.785 profumi falsificati di noti marchi internazionali come Dior, Cartier, Gucci e Chanel. Il valore commerciale stimato della merce sequestrata è di circa 250mila euro. La donna è stata segnalata all'Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
