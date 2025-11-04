VAR ecco l’audio su Comuzzo-Esposito | Lo tiene ma rigore poi non concesso
VAR. Il dibattito sul mancato rigore a favore dell’ Inter nella sfida contro la Fiorentina non si è ancora spento. Dopo le parole di Gianluca Rocchi a Open VAR, che ha definito “ plateale ” la trattenuta di Comuzzo su Francesco Pio Esposito, la pubblicazione dell’audio tra arbitro e sala VAR ha riacceso la discussione. La sequenza dimostra come la decisione sia maturata in modo graduale ma, secondo molti, non abbastanza incisivo rispetto alla dinamica dell’azione. La traccia audio inizia nel momento in cui il contatto avviene in area. L’arbitro Sozza invita a proseguire: “ Gioca, gioca “, senza interrompere il gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Audio Var Comuzzo-Esposito. Hanno cercato un fallo di Esposito per quasi due minuti per poter giustificare il non rigore. Una roba incomprensibile. - X Vai su X
Formazione ufficiale: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. All. Pioli - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Fiorentina, Rocchi: "Comuzzo trattiene Esposito, era calcio di rigore per i nerazzurri" - All'interno di Open VAR sono stati analizzati alcuni episodi delle ultime due giornate di campionato. Come scrive tuttomercatoweb.com
Rocchi: “Rigore Comuzzo su Esposito evidente e plateale. Se non lo dai in campo allora…” - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, è tornato così sul mancato rigore non dato su Francesco Pio Esposito in Inter- Lo riporta msn.com
Inter Fiorentina, svelato l’audio Var sul contatto in area si rigore Comuzzo Pio Esposito: ecco cosa è successo - Inter Fiorentina, pubblicato l’audio VAR sul contatto in area tra Comuzzo ed Esposito: i dettagli dell’episodio Gli episodi arbitrali che coinvolgono l’Inter continuano a far discutere. Si legge su calcionews24.com