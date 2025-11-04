VAR ecco l’audio su Comuzzo-Esposito | Lo tiene ma rigore poi non concesso

Ilnerazzurro.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VAR. Il dibattito sul mancato rigore a favore dell’ Inter nella sfida contro la Fiorentina non si è ancora spento. Dopo le parole di Gianluca Rocchi a Open VAR, che ha definito “ plateale ” la trattenuta di Comuzzo su Francesco Pio Esposito, la pubblicazione dell’audio tra arbitro e sala VAR ha riacceso la discussione. La sequenza dimostra come la decisione sia maturata in modo graduale ma, secondo molti, non abbastanza incisivo rispetto alla dinamica dell’azione. La traccia audio inizia nel momento in cui il contatto avviene in area. L’arbitro Sozza invita a proseguire: “ Gioca, gioca “, senza interrompere il gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

