Vandalismo nel centro storico di Castiglione Messer Marino il Comune | Tolleranza zero non è un gioco FOTO

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porte divelte, infissi distrutti, finestre rotte, oggetti scaraventati lungo le scalinate del borgo. Sono queste le immagini che raccontano gli atti vandalici avvenuti nelle ultime ore nel centro storico del paese. Un episodio grave, che ha spinto l’amministrazione comunale a prendere posizione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

