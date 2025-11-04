Vandali in viale Carducci L’appello sui social dei residenti del Lido
"Da giorni, al nostro bellissimo lido, qualcuno sta danneggiando piante e siepi, distruggendo il verde che appartiene a tutti. Molti cittadini hanno già notato la persona responsabile, conosciuta in paese, e pare che anche amministrazione e forze dell’ordine siano informate". E’ quanto emerge da un accorato appello sui social, stigmatizzando gli atti di vandalismo che stanno colpendo il bellissimo viale Carducci del lido degli Estensi a Comacchio. Gli atti di cui si è reso colpevole questo "Attila" sono quelli di aver rotto rami, divelto e tagliato piccole piante di fiori, sempre lungo il viale che é un po’ il salotto del lido più frequentato fra quelli comacchiesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
