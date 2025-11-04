Valter Perlino l' alpinista sopravvissuto in Nepal che ha trovato i compagni morti | Dormivano in tenda sepolti sotto 2 metri di neve

È vivo per miracolo Valter Perlino, l'alpinista di Perlino partito per una scalata del Panbari, in Nepal, il 7 ottobre. Perlino, veterinario e capo spedizione, ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Valter Perlino, l'alpinista sopravvissuto in Nepal che ha trovato i compagni morti: «Dormivano in tenda, sepolti sotto 2 metri di neve»

