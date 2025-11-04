Valsa nessun dramma La squadra promette bene
Una sconfitta che fa bene, che ha mostrato un’attitudine e una strada, un’idea di percorso che andrà poi concretizzata nelle prossime quattro giornate, quando la Valsa Group si ritroverà di fronte in successione Padova, Cisterna, Grottazzolina e Cuneo, quattro formazioni che oggi sono nella parte destra della classifica e con le quali Modena può sognare di rimanere ai piani alti della graduatoria. Una sconfitta che segna una strada che parla di una squadra di prospettiva, che ha due elementi di spicco e di personalità come Amir Tizi-Oualou e Luca Porro, un fuoriclasse del proprio ruolo come Luke Perry e due atleti che per vie e con responsabilità diverse devono ancora trovare il loro posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
