Valsa nessun dramma La squadra promette bene

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sconfitta che fa bene, che ha mostrato un’attitudine e una strada, un’idea di percorso che andrà poi concretizzata nelle prossime quattro giornate, quando la Valsa Group si ritroverà di fronte in successione Padova, Cisterna, Grottazzolina e Cuneo, quattro formazioni che oggi sono nella parte destra della classifica e con le quali Modena può sognare di rimanere ai piani alti della graduatoria. Una sconfitta che segna una strada che parla di una squadra di prospettiva, che ha due elementi di spicco e di personalità come Amir Tizi-Oualou e Luca Porro, un fuoriclasse del proprio ruolo come Luke Perry e due atleti che per vie e con responsabilità diverse devono ancora trovare il loro posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

valsa nessun dramma la squadra promette bene

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, nessun dramma . La squadra promette bene

Altre letture consigliate

valsa nessun dramma squadraValsa, nessun dramma . La squadra promette bene - Una sconfitta che fa bene, che ha mostrato un’attitudine e una strada, un’idea di percorso che andrà poi concretizzata ... Riporta msn.com

Nessun dramma: Salernitana ancora prima, ma a gennaio servono 3-4 innesti di categoria superiore - Editoriale di oggi che si apre con una premessa fondamentale: guai a fare drammi dopo una sconfitta. Da tuttosalernitana.com

Cerca Video su questo argomento: Valsa Nessun Dramma Squadra