Valorizzare i giovani avvicinarli alla politica aprirgli le strade del lavoro

Oggi 4 novembre a Noventa Padovana il candidato governatore del centrodestra Alberto Stefani ha lanciato l'iniziativa “Generazione Veneto”. «Vuole raccontare - ha detto Stefani - quanto i giovani vogliono dare a questa straordinaria terra, il Veneto. Lo faremo con un network di idee. Lo lanceremo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

