Valentina urla contro tutti Domenico sembra Miss Italia | le pagelle del Grande Fratello di lunedì 3 novembre

Roma, 3 novembre 2025 - Le pagelle della puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 3 novembre raccontano di una serata urlata, nella quale è necessario più volte abbassare il volume della tv per non subire danni ai timpani. Usa un tono di voce alto persino Sonia Bruganelli, che anche in questa puntata del reality show condotto da Simona Ventura si dimostra totalmente inutile nel ruolo di opinionista. Sonia Bruganelli non aggiunge nè toglie nulla al programma. Anzi, in realtà toglie spazio ai tre “panelisti” Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Che rispetto all’inizio di questa edizione sono sempre più in ombra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valentina urla contro tutti, Domenico sembra Miss Italia: le pagelle del Grande Fratello di lunedì 3 novembre

