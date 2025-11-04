Valditara | La spesa scolastica pubblica italiana allineata alla media UE ma l’investimento privato resta basso

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al Welfare Italia Forum di Roma, ha evidenziato che la spesa pubblica per l’istruzione in Italia è “praticamente in linea con la media europea”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"#Valditara" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

#Occupazioni, il Ministro Giuseppe Valditara dichiara: "Chi rovina una scuola deve pagare". Qui tutti i dettagli https://www.mim.gov.it/web/guest/-/occupazioni-valditara-chi-rovina-una-scuola-deve-pagare- - facebook.com Vai su Facebook

Valditara “Sulla spesa per l’istruzione la situazione in Italia è migliore di come viene descritta” - Il ministro Valditara ha ricordato che “il nostro Paese sconta anche il fatto di avere una delle popolazioni più vecchie al mondo, una delle popolazioni in cui i giovani sono pochi, quindi è evidente ... Come scrive msn.com

La riforma Valditara sulla maturità nasce già vecchia - Il ministro ripristina l'esame su 4 materie, riduce i commissari e facilita i bonus: una riforma all'insegna della restaurazione ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cinque ragioni per cui la nuova maturità di Valditara è scollata dalla realtà - Dall'ossessione per l'orientamento alla sfiducia nei docenti: le cinque criticità della riforma della maturità ... Scrive ilfattoquotidiano.it