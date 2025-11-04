Valditara | La spesa scolastica pubblica italiana allineata alla media UE ma l’investimento privato resta basso

Orizzontescuola.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al Welfare Italia Forum di Roma, ha evidenziato che la spesa pubblica per l’istruzione in Italia è “praticamente in linea con la media europea”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Valditara “Sulla spesa per l’istruzione la situazione in Italia è migliore di come viene descritta” - Il ministro Valditara ha ricordato che “il nostro Paese sconta anche il fatto di avere una delle popolazioni più vecchie al mondo, una delle popolazioni in cui i giovani sono pochi, quindi è evidente ... Come scrive msn.com

valditara spesa scolastica pubblicaLa riforma Valditara sulla maturità nasce già vecchia - Il ministro ripristina l'esame su 4 materie, riduce i commissari e facilita i bonus: una riforma all'insegna della restaurazione ... Scrive ilfattoquotidiano.it

valditara spesa scolastica pubblicaCinque ragioni per cui la nuova maturità di Valditara è scollata dalla realtà - Dall'ossessione per l'orientamento alla sfiducia nei docenti: le cinque criticità della riforma della maturità ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Valditara Spesa Scolastica Pubblica