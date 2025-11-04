Valditara | Chi non manda figli a scuola rischia fino a 2 anni di galera

"ll problema non è la qualità della scuola, il vero problema è sociale". Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, parlando al Forum Welfare Italia organizzato da The European House Ambrosetti, affronta il tema della dispersione scolastica e snocciola dati interessanti. Valditara rivendica il Decreto Caivano che "per la prima volta stabilisce anche un censimento degli abbandoni scolastici" e "introduce sanzioni forti per le famiglie che non mandano i figli a scuola" dal momento che prima vi era soltanto sanzione era amministrativa di 23 euro al massimo, mentre ora si arriva fino a 2 anni di "galera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valditara: "Chi non manda figli a scuola rischia fino a 2 anni di galera"

