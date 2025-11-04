Valdegamberi | in Veneto nel sociale nuove idee per formazione anziani e dipendenze

Stefano Valdegamberi, é consigliere regionale del Veneto, veronese e appartenente all’antica comunità cimbra, è infatti uno dei pochi a parlare ancora questa lingua affascinante e ad aver scritto della proprie tradizioni e dell’origine del linguaggio in senso universale. É un veterano con una grande esperienza politica, consigliere regionale dal 2005, ha già ricoperto la carica di Assessore regionale al personale e al patrimonio, enti locali e comunità montane e, dal 2006, ha assunto anche la delega alle politiche sociali fino al 2010. Oggi si candida nuovamente in Consiglio e ha incassato già da mesi il sostegno del Generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario della Lega, il quale si è prestato a fare un tour elettorale di tre giorni con lui nel veronese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

