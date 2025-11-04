Valanghe in Nepal morti due alpinisti italiani I testimoni | Sono almeno 5 La Farnesina | Diversi ancora irraggiungibili

Sarebbero tre i connazionali morti nella valanga dello Yalung Ri. La Farnesina ha intanto confermato il decesso di Stefano Farronato e Alessandro Caputo travolti sul Panbari venerdì scorso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Valanghe in Nepal, morti due alpinisti italiani. I testimoni: «Sono almeno 5». La Farnesina: «Diversi ancora irraggiungibili»

