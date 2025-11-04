Valanga sull’Himalaya ancora incerte le sorti del secondo abruzzese Il cordoglio di Marsilio
Ancora incerte le sorti di Marco Di Marcello, biologo e guida di 37 anni, originario di Teramo, uno degli alpinisti dispersi sul Dolma Khang, a 6.300 metri, al confine con il Nepal. Il bilancio delle vittime abruzzesi della valanga che ha travolto gli escursionisti è fermo a uno, ma il timore è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Lunedì, una valanga ha colpito un gruppo di
In corso accertamenti della Procura dopo la valanga sull'Ortles. Procedimento classificato come fatto non costituente reato #ANSA