Valanga sull’Himalaya ancora incerte le sorti del secondo abruzzese Il cordoglio di Marsilio

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora incerte le sorti di Marco Di Marcello, biologo e guida di 37 anni, originario di Teramo, uno degli alpinisti dispersi sul Dolma Khang, a 6.300 metri, al confine con il Nepal. Il bilancio delle vittime abruzzesi della valanga che ha travolto gli escursionisti è fermo a uno, ma il timore è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

