Valanga in Nepal una sopravvissuta | Siamo stati fortunati

Isabelle Solange Thaon, sopravvissuta alla valanga su una montagna del Nepal che ha ucciso sette persone tra cui tre alpinisti italiani, racconta l’esperienza vissuta. “ Penso fossero le 9 e stavamo discutendo con diverse persone che avevamo incontrato al campo base. All’improvviso la neve si è mossa e siamo stati fortunati perché eravamo sulla sinistra. Abbiamo saltato le rocce poi siamo finiti nella neve e subito dopo è arrivato qualcuno. Purtroppo Christian è morto, è francese, è mio marito ed è morto “, ha detto dall’Era Hospital di Kathmandu dove è ricoverata. La valanga ha colpito il campo base sul monte Yalung Ri, situato a 4. 🔗 Leggi su Lapresse.it

