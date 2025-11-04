Valanga in Nepal una sopravvissuta | Siamo stati fortunati

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isabelle Solange Thaon, sopravvissuta alla valanga su una montagna del Nepal che ha ucciso sette persone tra cui tre alpinisti italiani, racconta l’esperienza vissuta. “ Penso fossero le 9 e stavamo discutendo con diverse persone che avevamo incontrato al campo base. All’improvviso la neve si è mossa e siamo stati fortunati perché eravamo sulla sinistra. Abbiamo saltato le rocce poi siamo finiti nella neve e subito dopo è arrivato qualcuno. Purtroppo Christian è morto, è francese, è mio marito ed è morto “, ha detto dall’Era Hospital di Kathmandu dove è ricoverata. La valanga ha colpito il campo base sul monte Yalung Ri, situato a 4. 🔗 Leggi su Lapresse.it

valanga in nepal una sopravvissuta siamo stati fortunati

© Lapresse.it - Valanga in Nepal, una sopravvissuta: "Siamo stati fortunati"

Contenuti che potrebbero interessarti

valanga nepal sopravvissuta siamoValanga in Nepal, una sopravvissuta: "Siamo stati fortunati" - Isabelle Solange Thaon, sopravvissuta alla valanga su una montagna del Nepal, racconta l'esperienza vissuta. Scrive msn.com

valanga nepal sopravvissuta siamoAlpinisti italiani morti in Nepal, il dramma del sopravvissuto Valter Perlino dopo la valanga: "Tende sepolte" - il racconto del sopravvissuto Valter Perlino che era nel gruppo con due di loro ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Valanga Nepal Sopravvissuta Siamo