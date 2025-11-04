Valanga in Nepal una sopravvissuta | Siamo stati fortunati
Isabelle Solange Thaon, sopravvissuta alla valanga su una montagna del Nepal che ha ucciso sette persone tra cui tre alpinisti italiani, racconta l’esperienza vissuta. “ Penso fossero le 9 e stavamo discutendo con diverse persone che avevamo incontrato al campo base. All’improvviso la neve si è mossa e siamo stati fortunati perché eravamo sulla sinistra. Abbiamo saltato le rocce poi siamo finiti nella neve e subito dopo è arrivato qualcuno. Purtroppo Christian è morto, è francese, è mio marito ed è morto “, ha detto dall’Era Hospital di Kathmandu dove è ricoverata. La valanga ha colpito il campo base sul monte Yalung Ri, situato a 4. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Tra le vittime ci sono Alessandro Caputo e St - facebook.com Vai su Facebook
Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. #ANSA - X Vai su X
Valanga in Nepal, una sopravvissuta: "Siamo stati fortunati" - Isabelle Solange Thaon, sopravvissuta alla valanga su una montagna del Nepal, racconta l'esperienza vissuta. Scrive msn.com
Alpinisti italiani morti in Nepal, il dramma del sopravvissuto Valter Perlino dopo la valanga: "Tende sepolte" - il racconto del sopravvissuto Valter Perlino che era nel gruppo con due di loro ... Come scrive virgilio.it