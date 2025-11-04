Valanga in Nepal la straziante testimonianza di Isabelle | Mio marito è morto davanti a me

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga ha travolto il campo base sul monte Yalung Ri, in Nepal, a quasi cinquemila metri di quota. Sette persone hanno perso la vita, tra cui tre italiani, un francese, un tedesco e due guide nepalesi. Dall’Era Hospital di Kathmandu, la sopravvissuta Isabelle Solange Thaon racconta con voce spezzata l’attimo in cui la neve si è mossa e la tragedia ha travolto il gruppo. "Erano le nove del mattino, parlavamo con altre persone al campo base quando all’improvviso la neve si è mossa", spiega. Isabelle e il marito Christian, alpinista francese, si trovavano sul lato sinistro del pendio e sono stati solo parzialmente investiti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

valanga in nepal la straziante testimonianza di isabelle mio marito 232 morto davanti a me

© Tgcom24.mediaset.it - Valanga in Nepal, la straziante testimonianza di Isabelle: "Mio marito è morto davanti a me"

Altre letture consigliate

valanga nepal straziante testimonianza«La valanga dello Yalung Ri c'è stata alle 9 del mattino, ma l'ok per il soccorso è arrivato dopo otto ore. Alcuni amici piangevano e imploravano aiuto» - Uno sherpa ferito in uno degli incidenti di montagna in Nepal ha dichiarato di aver atteso oltre 24 ore per l'evacuazione verso l'ospedale. Segnala msn.com

Tragedia in Nepal: morti due alpinisti italiani travolti da una valanga, ci sono altri dispersi - Morti due alpinisti italiani travolti da una valanga sul Panbari in Nepal. Riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Valanga Nepal Straziante Testimonianza