Valanga in Nepal la straziante testimonianza di Isabelle | Mio marito è morto davanti a me

Una valanga ha travolto il campo base sul monte Yalung Ri, in Nepal, a quasi cinquemila metri di quota. Sette persone hanno perso la vita, tra cui tre italiani, un francese, un tedesco e due guide nepalesi. Dall’Era Hospital di Kathmandu, la sopravvissuta Isabelle Solange Thaon racconta con voce spezzata l’attimo in cui la neve si è mossa e la tragedia ha travolto il gruppo. "Erano le nove del mattino, parlavamo con altre persone al campo base quando all’improvviso la neve si è mossa", spiega. Isabelle e il marito Christian, alpinista francese, si trovavano sul lato sinistro del pendio e sono stati solo parzialmente investiti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

