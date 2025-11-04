Valanga in Nepal la straziante testimonianza di Isabelle | Mio marito è morto davanti a me
Una valanga ha travolto il campo base sul monte Yalung Ri, in Nepal, a quasi cinquemila metri di quota. Sette persone hanno perso la vita, tra cui tre italiani, un francese, un tedesco e due guide nepalesi. Dall’Era Hospital di Kathmandu, la sopravvissuta Isabelle Solange Thaon racconta con voce spezzata l’attimo in cui la neve si è mossa e la tragedia ha travolto il gruppo. "Erano le nove del mattino, parlavamo con altre persone al campo base quando all’improvviso la neve si è mossa", spiega. Isabelle e il marito Christian, alpinista francese, si trovavano sul lato sinistro del pendio e sono stati solo parzialmente investiti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Tra le vittime ci sono Alessandro Caputo e St
Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì.
«La valanga dello Yalung Ri c'è stata alle 9 del mattino, ma l'ok per il soccorso è arrivato dopo otto ore. Alcuni amici piangevano e imploravano aiuto» - Uno sherpa ferito in uno degli incidenti di montagna in Nepal ha dichiarato di aver atteso oltre 24 ore per l'evacuazione verso l'ospedale.
Tragedia in Nepal: morti due alpinisti italiani travolti da una valanga, ci sono altri dispersi - Morti due alpinisti italiani travolti da una valanga sul Panbari in Nepal.