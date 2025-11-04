Val Seriana sulla 671 in media 6 incidenti al mese

Ecodibergamo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I NUMERI. Sul tratto di statale non c’è pace: anche lunedì 3 novembre ad Albino un altro scontro tra un camion e un’auto. Il presidente della Croce Verde: «L’uso dei telefonini è la nuova droga, ma non misurabile col palloncino». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

