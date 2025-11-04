Va a lavorare in bicicletta | investito Grave operaio

Drammatico incidente nelle prime ore di ieri mattina lungo la Statale 394, all’altezza di Cuveglio. Erano circa le 5.30 quando un ciclista, un uomo di 51 anni, è stato investito mentre percorreva la strada ancora avvolta dal buio. Il ferito si stava recando al lavoro in un’azienda tessile di Cuvio. Immediati i soccorsi, sul posto automedica, ambulanza ed elisoccorso del 118. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravissime. Dopo le prime manovre di stabilizzazione l’uomo è stato trasportato dal personale dell’eliambulanza in codice rosso all’ ospedale di Varese, dove è ora ricoverato in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Va a lavorare in bicicletta: investito. Grave operaio

