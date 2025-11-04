Va a dare da mangiare alle galline ma in gabbia trova un orso
La titolare di un'azienda agricola di Alfedena ha trovato l'orso, rimasto intrappolato dopo aver fatto incetta di 52 galline. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Un orso in stalla al posto delle galline, agricoltrice fugge - (ANSA) – ALFEDENA, 04 NOV – Va in stalla come ogni mattina per dare da mangiare alle galline, ma in gabbia trova al loro posto un orso: è successo ad Alfedena, piccolo centro dell’Aquilano, dove la ti ... Scrive espansionetv.it
