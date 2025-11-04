‘Utopia Diagrams’ la fotografia visionaria di Charlie Davoli arriva a Ferrara

Opere distopiche e poesia sui muri dell’Art gallery dell’albergo Annunziata di piazza della Repubblica, che ospiterà dall’8 novembre al 4 gennaio 2026 la mostra personale ‘Utopia Diagrams’ di Charlie Davoli, artista che ha fatto della fotografia digitale un linguaggio di confine tra realtà e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it