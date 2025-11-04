Utili e ricavi in crescita nel terzo trimestre Ferrari risale anche in Borsa

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata positiva per il Cavallino, che oggi ha annunciato i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al terzo trimestre e ai nove mesi conclusi il 30 settembre 2025. I numeri parlano di ricavi netti pari a 1.766 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

