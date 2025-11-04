Utili e ricavi in crescita nel terzo trimestre Ferrari risale anche in Borsa
Giornata positiva per il Cavallino, che oggi ha annunciato i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al terzo trimestre e ai nove mesi conclusi il 30 settembre 2025. I numeri parlano di ricavi netti pari a 1.766 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Mercato Super Group cresce nel terzo trimestre 2025: Betway spinge ricavi e utili oltre le attese - X Vai su X
La società di Cupertino supera le attese su utili e ricavi, ma iPhone e Cina restano punti critici: Tim Cook prevede comunque un trimestre natalizio da record. - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari, in crescita ricavi e utile netto nel terzo trimestre - Ferrari ha registrato nel terzo trimestre 2025 ricavi netti pari a 1,76 miliardi, in crescita del 7,4% rispetto all'anno precedente con 3. Si legge su ansa.it
Ferrari corre oltre le attese: ricavi e utili in crescita nel terzo trimestre 2025 - Politica: La casa di Maranello chiude il trimestre con ricavi a 1,77 miliardi di euro e un utile netto di 382 milioni. Lo riporta lapressa.it
Ferrari vola nel terzo trimestre 2025: utili e ricavi superano le attese - La strategia basata su esclusività e margini elevati convince il mercato. Scrive it.benzinga.com