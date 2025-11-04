Usciamo insieme dal programma Uomini e Donne è nata una nuova coppia E subito la prima foto

Tra le storie più seguite dell’attuale edizione di Uomini e Donne, spicca quella di uno dei volti più noti del parterre maschile del Trono over. Dopo la fine burrascosa della sua relazione con Gloria, l’uomo è tornato in trasmissione deciso a voltare pagina e a concedersi una nuova possibilità in amore. Il suo rientro, tuttavia, non è passato inosservato, soprattutto per il modo in cui ha cercato di gestire il rapporto con la sua ex, con cui era rimasto in rapporti tutt’altro che sereni. Nelle prime puntate della stagione, lui e Gloria erano tornati nello studio di Maria De Filippi per raccontare cosa fosse successo tra loro dopo l’uscita dal programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

…Dopo una settimana piena di lavoro, oggi finalmente ci prendiamo una pausa. È uscito il sole… e non vedevamo l’ora di goderci un po’ d’aria fresca. ? E dopo quindici anni, è ancora così….ogni volta che usciamo insieme, è come se fosse la prima. ? - facebook.com Vai su Facebook

Guido Ricci e Federica Clazzer sono usciti insieme da Uomini e Donne: il primo selfie di coppia - Tra i protagonisti dell’attuale edizione di Uomini e Donne c’è anche Guido Ricci, rientrato in trasmissione dopo la fine della breve relazione con Gloria Nicoletti, il cui epilogo è stato tutt’altro ... Secondo isaechia.it

Uomini e Donne, Isabella svela: “Avevo proposto a Christian di uscire insieme dal programma perché…” - Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne Isabella, protagonista del Trono over, ha lasciato definitivamente lo studio del dat ... Lo riporta isaechia.it

Uomini e Donne, Sabrina e Nicola lasciano il programma insieme ma Maria De Filippi e tutto lo studio hanno dei dubbi, ecco cosa è successo - A quel punto Maria De Filippi prende la parola e invita Sabrina alla calma, ... Si legge su mondotv24.it