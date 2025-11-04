usciamo da queste macerie

Come un avvertimento, la Torre dei Conti è crollata sugli uomini che dopo vent'anni di burocrazia cominciavano un lavoro atteso da tutti. Lì nel cuore di Roma dove tutti guardano ma pochi osservano. Vite umane contro lentezza e stanchezza della democrazia. Una nemesi di quanto avviene intorno a noi tutti i giorni. Ce lo dicono, lo sussurrano, ma se non ascoltiamo bene diventerà un grido, tanto il referendum sulla giustizia quanto il silenzio della sinistra sul progetto islamista dei suoi estremi. È l'Italia del lasciar succedere, l'Italia dell'aspettare sapendo che nessuno si accorgerà che qualcosa di pericoloso ci attende all'improvviso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

