Usa sfiorata collisione tra Boeing ed eliambulanza a 10 secondi dall' impatto

In fase di atterraggio a Cleveland il pilota del volo di linea della Southwest Airlines evita l'impatto. Sul banco degli imputati sale lo shutdown. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, sfiorata collisione tra Boeing ed eliambulanza a 10 secondi dall'impatto

Usa, sfiorata collisione tra Boeing ed elioambulanza a 10 secondi dall'impatto - La National Transportation Safety Board (NTSB) ha inviato un suo team per investigare sulla mancata collisione tra un Boeing 737 della Southwest Airlines in arrivo all'aeroporto internazionale di Clev ... Segnala msn.com

Usa, Boeing sfiora elicottero. Vicina una nuova tragedia dei cieli nei giorni dello shutdown - Il velivolo di Southwest Airlines e una eliambulanza arrivano a 900 metri di distanza: altri 10 secondi e ci sarebbe stato l’impatto. Riporta repubblica.it