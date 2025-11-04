USA puntano via libera ONU a forza internazionale per Gaza
li Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione per l’istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. Israele ricorda Yitzhak Rabin, il premier che ha fatto sperare tutti nella pace, assassinato esattamente 30 anni fa. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
