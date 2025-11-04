USA puntano via libera ONU a forza internazionale per Gaza

Tv2000.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

li Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione per l’istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. Israele ricorda Yitzhak Rabin, il premier che ha fatto sperare tutti nella pace, assassinato esattamente 30 anni fa. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

usa puntano via libera onu a forza internazionale per gaza

© Tv2000.it - USA puntano via libera ONU a forza internazionale per Gaza

Leggi anche questi approfondimenti

usa puntano via liberaUsa puntano al via libera dell'Onu per una forza internazionale a Gaza - Gli Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu una bozza di risoluzione per l'istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. Riporta ansa.it

usa puntano via liberaMedioriente, Usa puntano a via libera Onu su forza internazionale per Gaza. LIVE - La risoluzione darebbe agli Stati Uniti e ai paesi partecipanti un ampio mandato per governare e offrire sicurezza nella Striscia fino alla fine del 2027, con la possibilità di allungare il mandato. Scrive tg24.sky.it

usa puntano via liberaGaza, Usa puntano via libera Onu a forza internazionale - La risoluzione farà da base alle trattative fra i membri del Consiglio di Sicurezza con l’obiettivo di istituire la forza internazionale nelle prossime settimane e dispiegare le prime truppe in gennai ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Puntano Via Libera