Usa è morto a 84 anni l' ex vicepresidente Dick Cheney

L’ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la Cnn. Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington oltre ad essere il principale artefice della «guerra al terrore», che ha contribuito a guidare il Paese nella sfortunata guerra in Iraq basandosi su presupposti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

