Urbanistica Milano il Consiglio di Stato dà torto a Comune e costruttori | La palazzina nel cortile è illegittima

Per la prima volta, anche il Consiglio di Stato si pronuncia sulle indagini urbanistiche a Milano: dando ragione alla Procura e torto a Comune e costruttore. Respinge il ricorso di Palazzo Marino contro la sentenza del Tar che già aveva accolto le ragioni dei pm a proposito del sequestro del cantiere di via Fauché, dove i cittadini avevano denunciato la costruzione di un edificio di tre piani dentro il cortile, al posto di un laboratorio completamente abbattuto. È rigenerazione urbana, secondo il Comune e i costruttori. No, rispondono i giudici amministrativi: la palazzina nel cortile è illegittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Urbanistica Milano, il Consiglio di Stato dà torto a Comune e costruttori: “La palazzina nel cortile è illegittima”

