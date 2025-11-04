ROMA – Gli Urban Quartet sono in partenza per un tour di sette concerti, e rispettive masterclass, che si terranno in alcuni dei più prestigiosi conservatori europei tra il 7 e il 20 novembre prossimi. Il tour è stato reso possibile grazie all’aggiudicazione da parte del Saint Louis College of Music del bando SIAE “Per Chi Crea”. La band, composta da Gianluca Robustelli (chitarra), Giuseppe Sacchi (pianoforte), Vincenzo Quirico (contrabbasso) e Federico Balestra (batteria) si colloca tra le più recenti e promettenti produzioni artistiche del Saint Louis, che nel 2023 ha pubblicato Sofà, loro debutto discografico con la partecipazione di Max Ionata come ospite speciale, nella collana Jazz Collection (Saint Louis Music Production). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Urban Quartet in partenza per un tour di sette concerti