Urazbakhtin alla vigilia di Inter Kairat | Affrontiamo la partita con emozioni positive sappiamo la loro forza ma dobbiamo essere coraggiosi
Inter News 24 L’allenatore del Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro l’Inter. Alla vigilia della storica trasferta a San Siro contro l’Inter, il tecnico del Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, ha parlato delle sensazioni del suo gruppo. Intervistato da Championat.com prima della conferenza stampa ufficiale, l’allenatore ha spiegato che la squadra sta vivendo la vigilia con “emozioni positive”, forte della recente conquista del titolo in Kazakistan. Ha elogiato la Beneamata, definendola una squadra “esperta”, seconda in Serie A e imbattuta nel girone di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com
