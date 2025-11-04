Urago d' Oglio | Mostra Ritrattiamo Rinascimento in fotografia
Dal 08 novembre al 16 novembre, presso la Villa Zoppola di Urago d'Oglio sarà allestita la mostra personale di Simone Aglioni intitolata: “Ritrattiamo – Rinascimento in fotografia”.La mostra propone un originale percorso visivo ispirato all’arte del Rinascimento, reinterpretato in chiave. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
