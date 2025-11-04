Uova Le Nostranelle e Spinovo richiamate dai supermercati per rischio microbiologico 94 lotti ritirati

4 nov 2025

Uova ritirate per rischio microbiologico dai supermercati dopo le analisi: l'elenco dei 94 lotti che potrebbero essere contaminati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

