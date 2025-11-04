Uomo trovato morto in casa dopo giorni a Faleria a dare l' allarme il suo cane
Uomo trovato morto in casa dopo giorni a Faleria. A far scoprire la tragedia è stato il cane, che con i suoi abbai ha richiamato i soccorsi. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 novembre, in un'abitazione nel borgo vecchio del paese.La vittima è un 65enne, A.M.. A far scattare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Aveva 59 anni l'uomo trovato morto nel panificio - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA Orrore a Ventimiglia, uomo trovato sgozzato nel greto del fiume Roja: indagini in corso - X Vai su X
Tragedia della solitudine a Torino, 46enne trovato morto in casa dopo giorni trovato in casa - Il corpo in avanzato stato di decomposizione scoperto in un alloggio di corso Vercelli. Scrive giornalelavoce.it
Morto in casa da un mese ma nessuno se ne accorge: trovato corpo mummificato di un 46enne a Noto - Dramma della solitudine in contrada Romanello, nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa. Come scrive fanpage.it
Sicilia, morto in casa da un mese ma nessuno se ne accorge - Tragedia in contrada Romanello, nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 46 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Lo riporta tp24.it