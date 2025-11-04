Uomo in moto travolto e ucciso da un tir sull'autostrada A8 a Legnano | traffico in tilt 8 chilometri di coda

Un motociclista di 58 anni è morto in seguito a un gravissimo incidente avvenuto stamattina martedì 4 novembre lungo l'autostrada A8 Milano-Varese tra gli svincoli di Legnano (Milano) e Castellanza (Varese) in direzione Milano. Al momento sono 8 i chilometri di coda. 🔗 Leggi su Fanpage.it