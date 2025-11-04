Uomo controllato in strada a Torino a casa aveva una pistola proiettili e droga

Torinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 24 ottobre 2025 gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Torino hanno arrestato, in flagranza di reato, un italiano di 30 anni per detenzione illegale di armi e di dora. L'uomo è stato controllato nella zona del parco Dora, in via Pianezza, dove viaggiava a bordo di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

