Uomini E Donne Tony Scaffidi | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Appena arrivato, Tony ha già fatto tremare il trono over: passato sentimentale sospetto e sogni televisivi. Ecco cosa sta succedendo. Appena ha messo piede nello studio di Uomini e Donne, Tony non ha avuto bisogno di presentazioni elaborate: il suo arrivo è bastato per far scattare il radar del gossip. Parrucchiere di Piacenza, sguardo sicuro e look impeccabile, Tony è il classico cavaliere che non passa inosservato. Ma se pensavate che fosse solo un nuovo pretendente alla ricerca dell’amore, vi sbagliavate di grosso. Il suo ingresso è stato un autentico scossone per il parterre maschile. Tra sussurri di backstage e indiscrezioni piovute dalla sua città d’origine, Tony è già finito sotto la lente d’ingrandimento. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Tony Scaffidi: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Approfondisci con queste news

Ciro Solimeno, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Tony, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Chi sceglierà tra Barbara, Federica R. e Gloria? - Tutto su Tony, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce contemporaneamente con Barbara, Federica e Gloria. Da ilsussidiario.net

Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Tony sotto accusa: “Era fidanzato fino ad agosto” - Dopo aver attirato l'interesse di Federica, Barbara e Gloria, arriva una segnalazione che mette in dubbio la sua sincerità: Tony avrebbe nascosto una relazione recente. Si legge su msn.com

Chi è Tony, cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Federica, Barbara e Gloria ma arriva la sentenza di Tina - Tutto su Tony, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti. Come scrive ilsussidiario.net